Der weltgrößte Hersteller von Industriemaschinen sieht sich aufgrund der Zölle von US-Präsident Donald Trump sowie hoher Zinsen mit höheren Kosten und einer schleppenden Nachfrage konfrontiert. Heute nannte Caterpillar konkrete Zahlen, die an der Börse einen Schock auslösten. Die CAT-Aktie fällt ans Ende vom Dow Jones. Der amerikanische Baumaschinen-Spezialist Caterpillar befürchtet eine deutlich höhere Belastung durch die Importzölle von Präsident Donald Trump als noch vor drei Wochen. Nun gab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
