Dem Dax stand gestern ein schwieriger Wochenausklang ins Haus, doch die am Freitagnachmittag veröffentlichten US-Inflationsdaten "stützten" den Dax zumindest ein wenig. Nach den veröffentlichten PCE-Daten blühten die Zinssenkungsfantasien wieder auf, blieben die Daten doch im Rahmen der Erwartungen. Am 17. September wird die US-Notenbank ihre erste Leitzinsentscheidung nach der Sommerpause bekanntgeben. Man darf gespannt sein, ob die Fed die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
