© Foto: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpaDas Ökosystem physischer KI-Agenten ist nach Ansicht von Audun Wickstrand-Iversen, Portfoliomanager bei DNB Asset Management, keine Zukunftsmusik mehr, sondern ein entstehender Wachstumsmarkt. "Die Branche befindet sich in einer Beschleunigungsphase - vergleichbar mit der Mobilisierung der Dampfmaschine im 19. Jahrhundert", sagte er. Heute bestehe diese Mobilisierung darin, Sprachmodelle und KI-Software in humanoide Plattformen zu integrieren, die physisch in der Welt agieren. An der Spitze der Wertschöpfungskette sieht der Experte Nvidia. Mit der Jetson-Plattform für Edge-Computing und der Simulationsumgebung Isaac Sim habe der Konzern eine Schlüsselrolle inne. Wickstrand-Iversen betonte, …Den vollständigen Artikel lesen ...
