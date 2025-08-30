Im Tech-Sektor sorgt derzeit eine ungewöhnliche Strategie für Gesprächsstoff: Palantir setzt auf sogenannte Forward-Deployed Engineers (FDE) - und verlangt dafür Preise, die selbst Branchenveteranen sprachlos machen. Salesforce-CEO Marc Benioff nannte das Konzept "sehr cool", zeigte sich aber zugleich verblüfft über Palantirs Preislisten."Haben Sie deren Preisliste gesehen? Die ist online. Wow, diese Preise. Ich dachte nur: Wow, meine Preise sind zu niedrig", sagte Benioff laut der Finanzseite Benzinga ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär