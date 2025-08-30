Die spanische Großbank BBVA hat ihr Übernahmeangebot für Banco Sabadell erneut angepasst. Grund ist eine Dividendenzahlung, die den Deal rechnerisch weiter verschlechtert - und Anleger wie Aufseher vor neue Fragen stellt.Dividendenabschlag sorgt für neue Bewertungsanpassung BBVA passt zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate die Bedingungen ihrer feindlichen Übernahmeofferte für Banco Sabadell an. Der neue Umtauschkurs berücksichtigt eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de