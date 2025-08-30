BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund geht mit einer personell geschwächten Abwehr ins erste Heimspiel der neuen Saison. Trainer Niko Kovac muss am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Partie gegen den 1. FC Union Berlin erneut auf die verletzten Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, Emre Can und Niklas Süle verzichten.

Zuvor trifft der VfL Wolfsburg am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga auf den 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/DAZN). Die Mainzer wollen den Schwung aus dem Einzug in die Ligaphase der Conference League mitnehmen. Zum Abschluss des Spieltages steht die Partie des Aufsteigers 1. FC Köln gegen den SC Freiburg (19.30 Uhr/DAZN) auf dem Programm./mam/DP/zb