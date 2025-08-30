Goldman Sachs Research: Positive Perspektiven für Solarenergie

Anzeige / Werbung

Anfang Juli verabschiedeten die USA mit dem "One Big Beautiful Bill Act" (OBBA) ein Gesetz, das die steuerlichen Vergünstigungen für Solarstrom deutlich kürzt. Dennoch rechnet Goldman Sachs Research in einer aktuellen Analyse mit einem kräftigen Wachstum des globalen Solarmarkts. Laut den Prognosen könnten die weltweiten Installationen bis 2030 um 57 Prozent auf insgesamt 914 Gigawatt (GW) steigen. Damit würde Solarstrom zu den am schnellsten wachsenden Formen der Energieerzeugung in der Geschichte zählen, so die Studie.

Kostenrückgänge bei Modulen erwartet

Zu den wichtigsten Gründen für diese positive Entwicklung zählt Goldman Sachs den weiteren Rückgang der Modulkosten. Die Analysten gehen davon aus, dass eine Verdopplung der Produktionsmenge die Kosten um rund 20 Prozent senkt. Als Ursache nennen sie verstärkende Rückkopplungseffekte: sinkende Preise führen zu höherer Nachfrage, wodurch wiederum Produktion und Angebot zulegen - was die Kosten weiter drückt. "Die Investitionskosten für Solarmodule sind schneller gesunken als die für jedes andere Investitionsgut in der modernen Geschichte, einschließlich Computer und Kommunikationsgeräte", erklärt Goldman-Sachs-Experte Daan Struyven.

US-Markt mit starkem Ausbau in den letzten Jahren

Obwohl die Kürzung der Steuerförderung eine Belastung für die Branche darstellt, hat die US-Solarindustrie in der Vergangenheit stark zugelegt. Nach Angaben der Branchenorganisation Solar Energy Industries Association (SEIA) liegt die installierte Solarkapazität mittlerweile bei mehr als 248 GW - genug, um über 41 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen. Allein 2024 ging rechnerisch alle 54 Sekunden eine neue Anlage ans Netz. Vor allem der private Bereich trug zu diesem Wachstum bei: Bereits etwa sieben Prozent der Häuser verfügen über eine eigene Solaranlage. "Wir hoffen, dass dieser Trend anhält und die US-Amerikaner auch weiterhin auf Solarstrom aus der eigenen Anlage setzen", betont Mark Tadros, CEO von Stardust Solar. "Die Bürger haben damit die Möglichkeit, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten." Zudem verweist Tadros auf das zunehmende Bedürfnis nach Energieunabhängigkeit. Solaranlagen in Kombination mit modernen Speichern bieten diese Möglichkeit.

Stardust Solar setzt auf Franchise-Modell

Stardust Solar ist ein nordamerikanisches Unternehmen, das als Franchisegeber Installationsdienste im Bereich erneuerbarer Energien anbietet. Es stellt seinen Partnern Solarsysteme, Batteriespeicher und Ausrüstungen für Elektrofahrzeuge bereit und unterstützt sie darüber hinaus bei Marketing, Vertrieb, Technik, Planung, Kundendienst und Projektmanagement. Im Gegenzug profitiert das Unternehmen von Lizenzgebühren, Serviceentgelten und Produktverkäufen.

CEO Mark Tadros zeigt sich überzeugt von der Stärke des Geschäftsmodells. Mit Blick auf die Geschäftszahlen erklärt er: "Im Vergleich zur Vorjahresperiode verzeichneten wir ein Umsatzplus von 20 Prozent sowie eine deutliche Verbesserung der Bruttomarge von 27,4 auf 48,0 Prozent." Weiter führt er aus: "Mit 87 aktiven Franchise-Regionen und einem wachsenden Auftragsbestand sind wir zuversichtlich, noch in diesem Jahr die Marke von 100 Franchise-Regionen zu überschreiten und unsere Rentabilität weiter zu steigern."

Stardust Solar ist an der Toronto Stock Exchange Venture Exchange (TSXV) unter dem Kürzel "SUN" notiert. Zusätzlich ist die Aktie auch in Deutschland im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie auf mehreren Online-Handelsplattformen erhältlich (ISIN: CA8552811017).

