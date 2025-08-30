Seit Mitte 2024 hat Berkshire seine Beteiligung an PoolCorp., einem Dienstleister für Swimming Pools kontinuierlich ausgebaut .Auch wenn die Performance zuletzt enttäuschte. Langfristig ist der Wert eine Erfolgsstory.Warren Buffett, der am Samstag seinen 95. Geburtstag feiert, hat sein Engagement beim US-Poolspezialisten PoolCorp deutlich ausgebaut. Der Starinvestor erhöhte seine Beteiligung im abgelaufenen Quartal um mehr als das Doppelte und hält nunmehr rund 9 Prozent an dem Dienstleister für Swimming Pools, ingesamt 3,46 Millionen Aktien. Erst im dritten Quartal 2024 war Buffett bei dem Konzern aus dem US-Bundesstaat Louisiana eingestiegen. PoolCorp gilt als weltweit führender Händler …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE