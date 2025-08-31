Cyberkriminalität ist längst kein Randthema mehr, sondern eine der größten Bedrohungen für Wirtschaft, Behörden und Gesellschaft. Mit der zunehmenden Vernetzung von Industrie, Infrastruktur und Verteidigung wächst der Druck auf Unternehmen und Staaten, Milliarden in Cybersecurity zu investieren. Allein in diesem Jahr belaufen sich die weltweiten Ausgaben laut Schätzungen auf rund 95 Milliarden Dollar - Tendenz weiter stark steigend.Während in den USA Konzerne wie Palo Alto Networks, Crowdstrike ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär