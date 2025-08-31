Vanyo Walter ist Managing Director bei der RoboMarkets Deutschland GmbH. Daniel Saurenz: Herr Walter, Nvidia hat wieder sehr starke Zahlen vorgelegt: Der Umsatz stieg im Juli-Quartal um 56 % auf 46,7 Mrd. $, der Ausblick für das laufende Quartal liegt mit 54 Mrd. $ über den Erwartungen. Warum fiel die Aktie dennoch kurz nach den Zahlen? Vanyo Walter: Das war vor allem Kasse machen nach kräftigen Kursgewinnen in den Monaten zuvor. Dazu kam Nervosität wegen China. Fundamentale Schwäche sehe ich nicht: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
