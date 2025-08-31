Magdeburg - Zum Abschluss des vierten Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Magdeburg 4:5 gegen die SpVgg Greuther Fürth verloren.



Das Spiel begann mit einem frühen Führungstreffer von Noel Futkeu für Fürth in der 24. Minute, doch Magdeburg glich schnell durch Alexander Ahl Holmström aus. In der zweiten Halbzeit ging Fürth erneut in Führung, als Felix Klaus in der 63. Minute traf. Magdeburg konnte durch Holmström noch einmal ausgleichen, bevor Futkeu und Klaus mit ihren Treffern das Spiel wieder für Fürth drehten.



Nach Gelb-Rot für Alexander Nollenberger in der 72. Minute mussten die Hausherren das Spiel in Unterzahl beenden. Dennoch reichte es in der 84. Minute noch für den Anschlusstreffer durch Rayan Ghrieb, bevor Noah Pesch das Spiel in der 93. Minute tatsächlich noch ausglich. Der Jubel der Heimfans währte aber nicht lange, da Marco John in der achten Minute der Nachspielzeit doch noch für den Sieg der Gäste sorgte.



Durch die Niederlage rutschen die Sachsen-Anhalter auf den 15. Platz ab, während Fürth auf den zehnten Rang vorrückt. Für die Magdeburg geht es am 12. September in Bielefeld weiter, Fürth ist zwei Tage später gegen Kaiserslautern gefordert.



Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: 1. FC Kaiserslautern - SV Darmstadt 98 3:1, Dynamo Dresden - FC Schalke 04 0:1.





