Alibaba hat im Juniquartal 2025 ein starkes Wachstum in Schlüsselbereichen vorgelegt. Vor allem Cloud-Dienste und ein neuartiges Schnelllieferangebot beflügeln die Fantasie der Börse.Cloud-Geschäft wird zum Wachstumsmotor Während der Gesamtumsatz des Konzerns leicht hinter den Markterwartungen zurückblieb, legte das Cloud-Geschäft deutlich zu. Der Umsatz der Sparte stieg um satte 26 Prozent auf über 33 Milliarden Yuan. Getrieben wurde diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
