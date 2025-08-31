Nach den am Freitag veröffentlichten Zahlen legte die Alibaba-Aktie am Handelsplatz Tradegate in der Spitze über 14 Prozent zu. Wird die Marke von 120,00 Euro auf Schlusskursbasis überschritten, ist ein Anstieg bis auf 130,00 Euro möglich. Wir würden den mentalen Stoppkurs auf XXX Euro anheben. Ob man sich an diesem Stoppkurs orientiert oder den Gewinn erst einmal in trockene Tücher bringt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Mit diesem Hinweis ...

