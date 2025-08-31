Die Lithium Americas-Aktie notiert zum Handelsende am Freitag über 7 Prozent höher als in der Vorwoche. Vom Korrekturtief hat die Aktie 12 Prozent zugelegt, maximal hat dieser RuMaS Trading-Tipp 20,19 Prozent Gewinn gebracht. Im Chart sehen wir drei höhere Hochs, ein Schlusskurs über der 200-Tage-Linie könnte den Turbo zünden. Mit diesem Hinweis hatten wir im Juli den RuMaS Trading-Tipps-Abonnenten den Einstieg schmackhaft gemacht: "Am Freitag hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS