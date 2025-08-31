Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 9 x kaufen und 1 x halten, die Kursziele liegen zwischen 100,00 Euro und 130,00 Euro. Alle Analysten sehen hohe Kursgewinne, das höchste Kursziel weist eine Gewinnerwartung von über 60 Prozent auf. Mit diesem Hinweis hatten wir die RuMaS-Abonnenten am 24. August auf die Trading-Chance aufmerksam gemacht: "Die jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen haben aus Sicht der Börsianer die Erwartungen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.