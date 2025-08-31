Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 9 x kaufen und 1 x halten, die Kursziele liegen zwischen 100,00 Euro und 130,00 Euro. Alle Analysten sehen hohe Kursgewinne, das höchste Kursziel weist eine Gewinnerwartung von über 60 Prozent auf. Mit diesem Hinweis hatten wir die RuMaS-Abonnenten am 24. August auf die Trading-Chance aufmerksam gemacht: "Die jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen haben aus Sicht der Börsianer die Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS