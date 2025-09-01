Der Zoll-Streit der USA mit dem Rest der Welt geht in die nächste Runde. Wie ein US-Berufsgericht im demokratisch geführten Bundesstaat Kalifornien verkündete, ist der US-Präsident Donald Trump nicht befugt, Entscheidungen zur Zollpolitik der USA zu treffen. Diese Entscheidungen liegen nach der Verfassung der USA nur bei dem Kongress und kann nicht mit den wirtschaftlichen Notstandsbefugnissen des US-Präsidenten mit dem Gesetz aus 1977 begründet werden. Bis Mitte Oktober 2025 müsse nun der US-Kongress ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Finanzinvestor