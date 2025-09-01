Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Die Burkhalter Gruppe schliesst das erste Halbjahr 2025 mit einem erfreulichen Ergebnis ab und verzeichnet eine 3,2%ige Steigerung des Gewinns pro Aktie gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bleibt weiterhin zuversichtlich. Zum aktuellen Zeitpunkt geht das Management davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2025 gegenüber 2024 ein weiteres Mal moderat gesteigert werden kann.
Die Burkhalter Gruppe schliesst das erste Halbjahr 2025 zum Stichtag 30. Juni 2025 folgendermassen ab: Der Gewinn pro Aktie beträgt CHF 2.26 (Vorjahr CHF 2.19), das Konzernergebnis liegt bei CHF 24.0 Mio. (Vorjahr CHF 23.3 Mio.), das Betriebsergebnis (EBIT) beläuft sich auf CHF 29.5 Mio. (Vorjahr CHF 28.2 Mio.), der Umsatz beträgt CHF 586.8 Mio. (Vorjahr CHF 567.6 Mio.). Die guten Zahlen sind auf die nach wie vor starke Nachfrage nach Gebäudetechnik-Dienstleistungen zurückzuführen.
