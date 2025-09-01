Zürich - Der Elektroinstallateur und Gebäudetechniker Burkhalter hat im ersten Halbjahr 2025 leicht mehr umgesetzt und verdient. Für den weiteren Verlauf des Jahres bleibt das Management zuversichtlich. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 3,4 Prozent auf 586,8 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das Wachstum sei auf die nach wie vor starke Nachfrage nach Gebäudetechnik-Dienstleistungen zurückzuführen, schrieb Burkhalter. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
