CEO-Wechsel bei der SKAN Group: Jonas Greutert übernimmt per 1. Januar 2025 von Thomas Huber



01.09.2025 / 07:00 CET/CEST

CEO-Wechsel bei der SKAN Group: Jonas Greutert übernimmt per 1. Januar 2025 von Thomas Huber

Allschwil, 1. September 2025 - Die SKAN Gruppe gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat die strategische Nachfolgeplanung für die CEO-Position mit der Ernennung von Jonas Greutert per 1. Januar 2026 abgeschlossen hat. Der Verwaltungsrat bedankt sich bei CEO Thomas Huber, der das Unternehmen in den letzten acht Jahren massgeblich ausgebaut und auf nachhaltigem Wachstumskurs gehalten hat. Beat Lüthi, Verwaltungsratspräsident der SKAN Gruppe, erklärte: «Im Namen des Verwaltungsrats und aller Mitarbeitenden danke ich Thomas Huber herzlich für seine herausragende Führung. Unter seiner Leitung stieg die SKAN Gruppe zur Weltmarktführerin für hochwertige Isolatorsysteme für aseptische Produktionsprozesse in der Pharma- und Biotech-Industrie auf. Während seiner Amtszeit erzielte das Unternehmen ein deutliches Umsatzwachstum, baute die internationale Präsenz aus und stärkte das margenstarke Segment Services & Consumables. Wir freuen uns, dass Thomas Huber sein Wissen und seine Erfahrung weiterhin als Mitglied des Verwaltungsrats einbringen wird.» Jonas Greutert sagte: «Es ehrt mich, dass ich Teil der SKAN Gruppe werden darf. Thomas Huber hat ein beeindruckendes Geschäft und eine starke Unternehmenskultur aufgebaut. Ich freue mich, gemeinsam mit dem Management-Team und den Mitarbeiten auf diesem soliden Fundament aufzubauen. Wir werden die Erfolgsgeschichte fortschreiben, indem wir uns auf das Wachstum des Geschäfts, die Steigerung der Rentabilität, die Förderung von Innovationen und die Schaffung von Mehrwert für unsere Partner und Kunden konzentrieren.» Jonas Greutert leitet seit 2020 erfolgreich die Division Produktinspektion bei Mettler-Toledo. Von 2015 bis 2020 hatte er verschiedene internationale Führungspositionen bei Mettler-Toledo inne und war davor sieben Jahre lang in leitenden Positionen bei der Dätwyler Gruppe tätig. Er besitzt ein Diplom in Elektrotechnik und einen Doktortitel in Computer Science der ETH Zürich sowie einen MBA der University of Rochester, New York. Beat Lüthi fügte hinzu: "Mit Jonas Greutert gewinnen wir einen ausgewiesenen Branchenexperten mit langjähriger Führungserfahrung auf den für SKAN relevanten Gebieten. Er hat bewiesen, dass er ein Unternehmen im Bereich Pharmatechnologie und industrielle Automatisierung auf Wachstumskurs halten, die Profitabilität steigern und zusätzliche Ertragsquellen erschliessen kann. Sein unternehmerisches Denken und seine persönlichen Qualitäten passen ideal zu unserer Kultur. Dies gewährleistet nicht nur einen reibungslosen Übergang, sondern auch die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Pläne der SKAN Gruppe.» Kontakte: Thomas Balmer, ir@skan.com , +41 79 703 87 28

Kontakte: Thomas Balmer, ir@skan.com , +41 79 703 87 28

Alexandre Müller, ir@skan.com , +41 79 635 64 13

SKAN - together always one step ahead SKAN ist ein Pionier auf dem Gebiet aseptischer und aseptisch-toxischer Herstellprozesse für die (bio-)pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für hochwertige, prozesskritische Isolatorsysteme, um Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards abzufüllen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Prozessunterstützung, Services und Verbrauchsmaterialien an. Innovative Lösungen und eine effiziente Life-Cycle-Support-Organisation machen SKAN zu einem wichtigen Partner für die Pharma- und Biotech-Industrie, CMOs (Contract Manufacturing Organisation) und Forschungslabore weltweit. Die 1968 gegründete SKAN beschäftigt heute über 1600 Mitarbeitende. Mehr als die Hälfte davon sind am Hauptsitz Allschwil im Life Sciences Hub der Region Basel tätig. Die weiteren Mitarbeitenden verteilen sich auf die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Belgien, Frankreich, Slowenien, Japan, den USA und Brasilien.

