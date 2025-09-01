© Foto: Michael Nagle - picture alliance / Xinhua News AgencyDiese in den kommenden Tagen (KW36) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 02. September: Zscaler Die Anteile von Zscaler gehören mit Kursgewinnen von 55,4 Prozent seit dem Jahreswechsel zum Besten, was die Cybersecurity-Branche 2025 zu bieten hat. Zeitweise geriet die Aktie sogar in Schlagdistanz zu ihren auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie markierten Allzeithochs, ehe eine Korrektur einsetzte. Der Grund für das anhaltend hohe Interesse ist die im Vergleich zu den Mitbewerbern noch immer steile Wachstumskurve. Während sich bei reiferen Mitbewerbern …Den vollständigen Artikel lesen ...
