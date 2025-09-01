Die vier großen europäischen Rückversicherer - Swiss Re, Munich Re, Hannover Rück und SCOR - zeigen sich trotz nachlassender Preisdynamik weiterhin hungrig auf Risiken im Bereich der Sachschadenskatastrophen. Das geht aus einem aktuellen Bericht der Ratingagentur AM Best hervor.Die Analysten stellen klar: Der Appetit resultiert aus einer Phase der Portfolio-Neuausrichtung, der Anhebung von Anknüpfungspunkten sowie der Abkehr von aggregierten Deckungen. Zwar haben die Preise bei den Erneuerungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
