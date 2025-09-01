Der dänische Biopharma-Riese hat am Wochenende auf einem Fachkongress im spanischen Madrid weitere Daten zu seinem Adipositas-Medikament Wegovy (Semaglutid) vorgelegt. Novo Nordisk behauptet, dass der Blockbuster das Risiko für einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder Tod um 57 Prozent im Vergleich zu Tirzepatid von Eli Lilly in einer Real-World-Studie mit Menschen mit Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesenkt hat.Laut Novo Nordisk ergänze die Studie die wachsende Zahl von Belegen dafür, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär