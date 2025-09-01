© Foto: Steffen Trumpf/dpaEine neue Real-World-Studie zeigt: Novo Nordisks Abnehmspritze Wegovy senkt Herzrisiken deutlich stärker als Eli Lillys Zepbound. Für den 150-Milliarden-Markt könnte das ein Wendepunkt sein.Novo Nordisk hat neue Studiendaten vorgelegt, die seinem Blockbuster-Medikament Wegovy (Semaglutid) im direkten Vergleich mit Eli Lillys Tirzepatid (Mounjaro/Zepbound) deutliche Vorteile beim Herzschutz attestieren. In einer Real-World-Analyse unter mehr als 21.000 übergewichtigen oder adipösen US-Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber ohne Diabetes, reduzierte Wegovy das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder Tod bei durchgehender Anwendung um 57 Prozent gegenüber Tirzepatid. Auch unabhängig …Den vollständigen Artikel lesen ...
