Die Aktie von Bayer startet mit leichten Kursverlusten in den September 2025. Im frühen Handel rangiert der Titel sogar am Ende im deutschen Leitindex. Enttäuschende Daten zum Wirkstoff Vericiguat (Verquvo) drücken auf die Stimmung, sodass sich die Aktie wieder von den bisherigen Jahreshochs entfernt.Konkret hat Bayer die Ergebnisse der Phase-3-Studie VICTOR auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) 2025 vorgestellt und zeitgleich in der Fachpublikation "The Lancet" veröffentlicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär