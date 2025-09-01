© Foto: Seung-il Ryu - NurPhotoDie USA entziehen Samsung und SK Hynix die Sonderrechte in China und verschärfen damit den globalen Chipkonflikt weiter.Die Vereinigten Staaten ziehen die Verschärfungen im globalen Chipkrieg weiter an. Wie aus dem Federal Register hervorgeht, entzieht das US-Handelsministerium den südkoreanischen Technologieriesen Samsung Electronics und SK Hynix Sondergenehmigungen, die es ihnen bislang ermöglichten, ohne Lizenzpflicht US-Halbleiterfertigungsausrüstung nach China zu liefern. Auch Intel ist betroffen, obwohl der Konzern seine Fabrik im chinesischen Dalian bereits zum Verkauf gestellt hat. Die Entscheidung markiert eine deutliche Verschärfung der Exportkontrollen, die seit 2022 gelten. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE