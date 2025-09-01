Die 5 Top-Performer aus China: Sk Hynix | Novo | Bayer - Alibaba hebt Lust auf chinesische Aktie

Alibaba hat mit seinen Zahlen von Freitag eine neue Lust auf chinesische Aktien entfacht. Der Hang-Seng-Index steht kurz vor einem neuen Mehrjahreshoch. In der Börsenlounge werfen wir einen Blick auf die Top 5 Performer!Die Aktie von TeamViewer gerät am Montag in den Fokus der Anleger, nachdem Analyst Victor Cheng sein Urteil zu dem Göppinger Softwarekonzern deutlich aufgebessert hat. Cheng hob sein Kursziel von 13,70 auf 16,30 Euro an und stufte die Papiere von "Underperform" auf "Buy" hoch. Ausschlaggebend seien die gestärkten KI-Fähigkeiten des Unternehmens, die TeamViewer im Wettbewerb einen technologischen Vorsprung verschafften. Besonders bei industriellen Anwendungen und …Den vollständigen Artikel lesen ...
