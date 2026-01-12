DJ Bayer kauft Bildgebungs-Kandidaten für Diagnose der kardialen Amyloidose

DOW JONES--Bayer erwirbt zwei noch nicht zugelassene molekulare Bildgebungs-Marker für die Diagnose der kardialen Amyloidose von dem US-Biopharmaunternehmen Attralus. "Mit dieser strategischen Akquisition und der Integration neuartiger molekularer Tracer in unser Entwicklungsportfolio treiben wir die Innovationsstrategie von Bayer voran", sagte Pharma-Vorstand Stefan Oelrich. Die finanziellen Details des Zukaufs wurden nicht genannt.

Zum erworbenen Portfolio gehören AT-01, ein Marker für die Positronen-Emissions-Tomographie, der sich in der zulassungsrelevanten klinischen Phase 3 befindet und als Breakthrough Therapy in den USA geführt wird, sowie AT-05, ein Marker für die Einzelphotonen-Emissions-Computertomographie, der sich noch in der klinischen Phase 1 befindet.

Bei kardialen Amyloidosen lagern sich fehlgefaltete Proteine im Herzmuskel ab und führen zu Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen. Eine frühe Erkennung der Erkrankung ist entscheidend für die effektive Patientenversorgung.

January 12, 2026

