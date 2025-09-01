Original-Research: SMT SCHARF AG - von Montega AG



01.09.2025 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu SMT SCHARF AG Unternehmen: SMT SCHARF AG ISIN: DE000A3DRAE2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.09.2025 Kursziel: 11,00 EUR (zuvor: 13,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

H1: Gewinnwarnung aufgrund von schwachem Branchenumfeld SMT Scharf hat jüngst den H1/2025-Bericht veröffentlicht. Der Bergbauausrüster hat ein solides Halbjahr erzielt, welches maßgeblich durch die Vollkonsolidierung der Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd geprägt war. Als Folge dessen legten Umsatz und EBIT signifikant ggü. dem Vorjahreszeitraum zu. Gleichzeitig wurde die FY-Guidance nach unten korrigiert.



[Tabelle]



Umsatzseitig solides erstes Halbjahr: Im ersten Halbjahr erzielte SMT Scharf Erlöse i.H.v. 50,1 Mio. Euro (+76,5% yoy), wobei der chinesische Markt von der Konsolidierung der Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd profitierte und um 287,1% yoy wuchs. Zudem konnte sowohl der russische (+11,3% yoy) als auch der polnische Markt (+9,5% yoy) deutlich zulegen, während auf der Segment-Ebene insbesondere die Tunnellogistik seinen Umsatz von 1,2 Mio. in H1/24 auf 8,5 Mio. EUR im abgelaufenen Halbjahr versiebenfachen und seinen Umsatzanteil auf 17% steigern konnte. Grund hierfür war das zu Beginn des Jahres 2024 gewonnene Projekt für Tunneltransportsysteme im Nahen Osten, welches im laufenden Jahr fertiggestellt wird. Anschließend dürfte der Anteil dieses Segments rückläufig sein, da bis jetzt keine weiteren Großaufträge vermeldet wurden.



Schwaches Branchenumfeld bedingt Prognoseanpassung: Der Auftragseingang konnte sich insgesamt nach einem sehr schwachen Auftaktquartal 2025 zwar auf 26,9 Mio. EUR erholen, liegt damit jedoch noch knapp unterhalb des Umsatzes. Für das gesamte erste Halbjahr beträgt die Book-to-Bill-Ratio sogar nur 0,8. Dies spiegelt die laut Vorstand verhaltene Investitionsbereitschaft innerhalb des Kohlebergbaus wider, der aktuell unter einem schwierigen Marktumfeld leidet. Als Resultat verschieben sich Projektentscheidungen und geplante Aufträge, sodass der Vorstand die Prognose für das laufende Jahr korrigieren musste. Statt wie bisher einen Umsatz von 110 - 130 Mio. EUR und ein EBIT von 5,5 - 7,5 Mio. EUR erwartet SMT Scharf nun für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 100 - 120 Mio. EUR bei einem deutlich reduzierten EBIT von 0,5 - 2,5 Mio. EUR, was durch fehlende Deckungsbeiträge belastet werden dürfte.



Operative Marge deutlich verbessert: Im Zuge der Vollkonsolidierung des chinesischen Joint Ventures Shandong hat sich die GuV-Struktur der SMT Scharf ebenfalls verändert und ist daher nur eingeschränkt mit dem Vorjahr vergleichbar. Die Verbesserung resultiert jedoch insbesondere aus der auf 21,3% gesunkenen Personalaufwandsquote (H1/24: 30,5%), die zudem von einer höheren Auslastung im orginären SMT ScharfGeschäft im Vorjahresvergleich profitierte.



Fazit: Trotz eines soliden ersten Halbjahres hat SMT Scharf die Prognose für das Gesamtjahr reduziert und erwartet nun insbesondere ein signifikant geringeres operatives Ergebnis. Auch wir reduzieren unsere Prognosen aufgrund des schwachen Geschäftsklimas im Kohlebergbau für 2025ff., sodass das Kursziel auf 11,00 EUR sinkt (zuvor: 13,00 EUR). Wir bestätigen jedoch die Kaufempfehlung.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die

Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

