Zürich - In der Schweiz hat sich die Stimmung bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zuletzt etwas eingetrübt. Dies ist besonders bei Firmen der Fall, die Waren in die USA exportieren und vom Zollhammer von US-Präsident Donald Trump betroffen sind. Der von Raiffeisen erhobene KMU-Einkaufsmanager-Index (KMU-PMI) ist im August um 0,6 Punkte auf 49,7 Zähler gesunken und fiel damit unter die Wachstumsschwelle von 50 Indexpunkten. Letztmals sei dies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
