Im zweiten Fiskalquartal 2025 erzielte Nvidia spektakuläre Umsätze - doch fast 40 Prozent davon stammen von nur zwei anonymen Abnehmern. Diese starke Konzentration birgt Risiken für den Chiphersteller. Nvidia meldete bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2026 einen Rekordumsatz von 46,7 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders auffällig: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
