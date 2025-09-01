Oberflächennahes Kupfer entfacht neue Dynamik in Sambia

Anzeige / Werbung
Prospect Resources hat eine neue Kupferanomalie bei West Mwombezhi identifiziert. Erste flache Bohrungen zeigen auffällige Gehalte in geringer Tiefe. Das Unternehmen teilte mit, dass nun Diamantbohrungen begonnen haben, um das Ziel genauer zu prüfen.
Frühe Bohrergebnisse untermauern Explorationserfolg
Prospect Resources hat den Fund einer neuen, oberflächennahen Kupferanomalie im Gebiet West Mwombezhi innerhalb des Mumbezhi-Projekts bestätigt. Wie das Unternehmen mitteilte, sei in Folge umfangreicher geochemischer Termitenhügel-Proben und anschließender Aircore-Bohrungen eine etwa 1,5?Kilometer lange Zielstruktur mit auffälliger Kupfermineralisierung abgegrenzt worden. Daraufhin habe das Management umgehend mit Diamantbohrungen begonnen, um die Tiefe und Kontinuität der Entdeckung weiter zu erproben.
