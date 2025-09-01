Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der UmweltBank Aktiengesellschaft vom 29.08.2025:Der Vorstand der UmweltBank Aktiengesellschaft (nachfolgend die "UmweltBank") hat heute den Bezugspreis für die am 26. August 2025 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage auf EUR 4,00 pro Neuer Aktie festgesetzt. Bei vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung würde der UmweltBank ein Bruttoemissionserlös von EUR 36.116.944,00 zufließen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
