Die Evotec-Aktie bewegt sich weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau; am Montag verbessert sie sich aktuell um +1,5% und steht bei rund 6,10 €. Was bei dem deutschen Biotech-Unternehmen fehlt, sind positive Impulse. Das könnte sich aber jetzt ändern. CEO kauft Aktien Am 27. August meldete das Unternehmen, dass der neue CEO Christian Wojczewski Aktien im Wert von rund 296.000 € kaufte. Der Kaufkurs lag bei 5,92 €; das entspricht 50.000 Aktien. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de