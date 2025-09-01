Der durchschnittliche Börsenstrompreis lag im August bei 7,6 Cent pro kWh. Im Vormonat waren es noch 8,8 Cent pro kWh. Der Anteil der erneuerbarer Energien an der Stromlast ist im August gestiegen. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromlast ist im August leicht auf 61,5 Prozent gestiegen. Parallel dazu gaben die Börsenstrompreise gegenüber dem Vormonat um knapp einen Cent pro Kilowattstunde nach. Haupttreiber dieser positiven Entwicklung der Stromgroßhandelspreise war laut dem Stromanbieter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
