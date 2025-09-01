FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.09.2025 - 11.00 am
- BERENBERG RAISES BOKU PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 16 (23) PENCE - 'SELL' - JPMORGAN PLACES TESCO ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 450 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 450 (510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS DERWENT LONDON TARGET TO 2200 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS GREAT PORTLAND TARGET TO 390 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS LAND SECURITIES TARGET TO 630 (670) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS UNITE GROUP TARGET TO 1000 (1125) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES HAMMERSON TARGET TO 325 (310) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 675 (650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MS CUTS SEGRO PLC TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 750 (850) PENCE - MS CUTS SHAFTESBURY TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 170 PENCE - RBC CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 15 (25) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 850 (1200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 110 (95) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 720 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 475 (435) PENCE - 'BUY'
