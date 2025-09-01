Die Aktie von Siemens notiert derzeit bei 239,40 EUR und zeigt sich trotz globaler Unsicherheiten stabil. Der Industriekonzern profitiert von einem robusten Auftragseingang, einer breiten Aufstellung in Energie, Infrastruktur und Digitalisierung sowie strategischen Zukäufen. Anleger fragen sich nun, ob Siemens den Aufwärtstrend halten kann - oder ob Risiken aus dem globalen Umfeld den Kurs bremsen.Solide Kursentwicklung und Analystenlob Zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de