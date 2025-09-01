Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91) hat ihre Hauptversammlung 2025 erfolgreich abgeschlossen. Aktionäre stimmten allen Beschlüssen zu, die Dividende bleibt stabil - und mit einer neuen Trading-Plattform stellt der Krypto-Nebenwert die Weichen für die Zukunft. Bilanz: Eigenkapital verdoppelt, Krypto-Bestände explodieren Die Zahlen sprechen für sich: Das Eigenkapital der Bitcoin Group SE erhöhte sich zum 31.12.2024 um satte 102 % auf 278,2 Mio. Euro. Besonders stark legten die Netto-Krypto-Eigenbestände zu - von 164,8 Mio. Euro auf 366 Mio. Euro (+122 %).Damit präsentiert sich die Gesellschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
