Kornelius Purps (antea): Die Vertrumpfung des Fed-Teams

29.08.2025 -

Die Vertrumpfung des Fed-Teams

Der Hamburger SV hat ein Ziel: Den Klassenerhalt. Dafür tauscht er fast die gesamte Mannschaft aus. US-Präsident Donald Trump hat auch ein Ziel: Niedrigere Zinsen. Auch er tauscht dafür fast die gesamte Mannschaft aus, die Mannschaft der Fed. Was im Teamsport gang und gäbe ist, muss auf der Ebene staatlicher Institutionen jedoch kritischer beäugt werden. Die große Gefahr eines solchen Vorgehens sind langfristig höhere Inflationsraten und damit eine schnellere Entwertung des Geldes. Daher werfe ich heute einen etwas genaueren Blick auf jene Entwicklungen, welche seit einigen Wochen die Schlagzeilen an den internationalen Finanzmärkten bestimmen.

Donald Trump hat Anfang dieser Woche Lisa Cook gefeuert ("removed from her position"). Cook ist Fed-Gouverneurin und damit ein Mitglied des obersten Führungsgremiums der US-Notenbank. In der über einhundertjährigen Geschichte der Fed ist dies ein einmaliger Vorgang. Aber darf Trump das überhaupt? Mit welcher Begründung hat er das getan? Und welches Ziel verfolgt er mit dieser Maßnahme?