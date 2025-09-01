Auf der mwb research "German Select V Conference" stellte der CFO von AUTO1 die Strategie, das operative Geschäft und den Ausblick des Konzerns vor. Das Unternehmen bekräftigte seine Position als führende datengetriebene Plattform für Gebrauchtwagen in Europa mit den Kanälen Merchant (B2B) und Retail (AutoHero), gestützt durch über 650 Filialen und 100 Logistikzentren. Die firmeneigene Pricing Engine, die bereits lange vor dem aktuellen KI-Hype entwickelt wurde, bewertet rund 90 % der Fahrzeuge algorithmisch. Dies ermöglicht schnelle und präzise Angebote sowie eine höhere Conversion. Die jüngsten Ergebnisse übertrafen die Erwartungen. Für das GJ25 wurde die Prognose zuletzt auf 722-817 Tsd. Fahrzeuge, 890-940 Mio. EUR Bruttogewinn und 160-190 Mio. EUR EBITDA angehoben. Die Umsetzung bleibt stark, dürfte jedoch größtenteils eingepreist sein; wir stufen auf Halten ab, mit einem unveränderten Kursziel von 30,00 EUR. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events/video/2025-08-26-12-00/AG1-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/auto1-group-se





