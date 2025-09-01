EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenzusammenschluss

Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb von Kawneer EU von Arconic



01.09.2025 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb von Kawneer EU von Arconic Führender Anbieter von Aluminium-Fenstern und Fassadensystemen für den Bau

Neue Plattform-Akquisition zur Stärkung des Segments Engineering & Technology

Umsatz von rund EUR 125 Mio.

Abschluss der Transaktion für das vierte Quartal 2025 erwartet München, 1. September 2025 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ) hat eine Vereinbarung zum Erwerb des europäischen Geschäfts von Kawneer ("Kawneer EU") unterzeichnet, das aus dem US-Geschäft von Kawneer ausgegliedert wird. Die Transaktion stärkt das Segment Engineering & Technology von Mutares als neue Plattform-Akquisition und wird vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen. Kawneer EU ist ein führender Entwickler, Hersteller, Lieferant und Vertreiber von Aluminiumfenster- und Fassadensystemen und operiert über drei länderbezogene Geschäftseinheiten in den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien, die jeweils über eine hohe Marktdurchdringung und langjährige Kundenbeziehungen verfügen. Mit über 450 Kunden und vier hocheffizienten Produktionsstätten bietet die Plattform umfassende Lösungen für Gebäudehüllen, darunter Fenster, Türen, Schiebetüren, Vorhangfassaden und Rahmensysteme für den Wohnungsmarkt und Gewerbeimmobilien, und ist damit ein One-Stop-Shop für Kunden. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von rund EUR 125 Mio. und beschäftigt über 400 Mitarbeitende. Kawneer EU bietet durch seine Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette einen Mehrwert. Die Marke des Unternehmens ist bekannt für ihre Qualität, Leistung, Energieeffizienz und einfache Installation, wodurch sie sich einen treuen Kundenstamm aufgebaut hat. Jüngste Investitionen und das Vertrauen des Marktes haben Kawneer EU in eine Position gebracht, in der Wachstum und verbesserte Rentabilität möglich sind. Mutares unterstützt weiterhin die Transformation von Kawneer EU zu einem eigenständigen europäischen Spezialisten durch operative Verbesserungen, geografische Expansion in Europa und Produktinnovationen. Die konsolidierte Struktur der Plattform ermöglicht Kosteneffizienzen und gemeinsame Dienste in den Bereichen IT, Beschaffung und Finanzen, wodurch die Rentabilität und Skalierbarkeit verbessert werden. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Diese Akquisition ist ein strategischer Schritt zur weiteren Stärkung unseres Fokus auf den Bausektor im Segment Mutares Engineering & Technology. Kawneer passt strategisch perfekt zu unseren bestehenden Portfoliounternehmen Byldis und Smart Curtain Wall, das zu Kalzip gehört. Zusammen erweitern diese Unternehmen die technologischen Fähigkeiten und das Kundenangebot von Mutares und schaffen einen wettbewerbsfähigen Akteur auf dem europäischen Markt für Fenster und Glasfassaden. Ich bin zuversichtlich, dass wir durch weitere operative Verbesserungsmaßnahmen die Rentabilität und den Marktanteil erfolgreich steigern und gleichzeitig eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum schaffen können." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.com Ansprechpartner Presse Deutschland CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk



01.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

