Zunächst plant das australische Unternehmen den Markteintritt mit seinen Heim- und Gewerbespeichern in Italien, Deutschland und Spanien, doch weitere Expansionen sind bereits vorgesehen. Der Einstiegspreis soll bei etwa 500 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität liegen. von ESS News Australisches Unternehmen Power Cap startet offiziell in den europäischen Markt mit seiner Natrium-Ionen-Batterietechnologie. Bereits bei großen Unternehmen in Australien im Einsatz, werde die Technologie nun auch europäischen Haushalten, Unternehmen und Industrien zugänglich gemacht. Seinen europäischen Markteintritt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
