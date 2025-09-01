Die neue Generation der Luft-Wasser-Wärmepumpe Arotherm plus bietet im Vergleich zum Vorgängermodell flexiblere Aufstellungsmöglichkeiten rund ums Haus. Die Wärmepumpe ist für neue Häuser und Bestandsgebäude geeignet. Vaillant startet im September 2025 in Deutschland und Österreich den Verkauf der umfassend überarbeiteten Luft-Wasser-Wärmepumpe Arotherm plus. Die neue Generation soll besonders effizient und sehr leise sein. Man kann sie fast überall am Haus aufstellen. Die neue Wärmepumpe ist ab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
