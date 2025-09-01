Die Aktie von Intel notiert derzeit bei 20,81 EUR. Der traditionsreiche Chip-Gigant steht vor einer der größten Zäsuren seiner Geschichte: Die US-Regierung hat bestätigt, einen direkten Eigenkapitalanteil an Intel zu erwerben. Das Vorhaben wird im Rahmen des CHIPS Act mit Milliarden finanziert und soll Amerikas Halbleiter-Souveränität sichern. Doch was bedeutet dieser Schritt für Anleger und für Intels Wettbewerbsfähigkeit gegenüber TSMC, Samsung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de