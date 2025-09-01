DJ DHL-Tochter Supply Chain besetzt unter Venter Führungspositionen neu

DOW JONES--Die DHL-Tochter DHL Supply Chain besetzt im Zuge des Chefwechsels bei Supply Chain zum 1. September auch mehrere Manager-Positionen neu. Wie DHL mittelte, wurde Andries Retief zum globalen Chief Development Officer (CDO) bei DHL Supply Chain ernannt. Darüber hinaus wurde Marco Brüggemann zum Chief Customer Officer für DHL Supply Chain Europe ernannt sowie Bremer Pauw zum Chief Customer Officer für DHL Supply Chain Middle East & Africa.

Retief, der direkt an den CEO von DHL Supply Chain, Hendrik Venter, berichtet, soll Entwicklung und Innovation bei Lieferketten vorantreiben. Er soll auch die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern intensivieren und weltweit Initiativen zur Stärkung der Kundenbindung und -zufriedenheit leiten. Bisher war Retief CDO Supply Chain für die Region Europa, Naher Osten & Afrika sowie Asien.

Brüggemann verantwortete zuletzt bei DHL Supply Chain die Neuausrichtung der E-Commerce-Lieferketten im Cluster Germany & Alps. Pauw war bisher Geschäftsführer für DHL Supply Chain Afrika.

Seit 16. August leitet Venter das Segment DHL Supply Chain.

September 01, 2025

