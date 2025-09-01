Der deutsche Zulieferer Schaeffler will die Reparatur von Elektromotoren vereinfachen. Dafür hat das Unternehmen mit dem E-Axle Repair Tool jetzt ein Spezialwerkzeug vorgestellt, mit dem E-Motoren gezielt instandgesetzt werden können - und nicht komplett ausgetauscht werden müssen. Das neue Werkzeug erlaube "die präzise, berührungsfreie Demontage und Montage von Rotor und Stator", so die zuständige Sparte Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions. Dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net