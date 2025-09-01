Die Anzahl der installierten Batteriespeicher ist auf mehr als 2 Millionen Anlagen angestiegen. Der eigentliche Markthochlauf steht laut IWR unmittelbar bevor. In Deutschland sind bereits mehr als zwei Millionen Batteriespeicher installiert. Das geht aus einer Auswertung von Daten des Marktstammdatenregisters (MaStR) der Bundesnetzagentur (BNetzA) durch das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) hervor. Von Januar bis Juli 2025 hat man bereits über 318.000 neue Batteriespeicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
