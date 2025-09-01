Anzeige
WKN: A11QW6 | ISIN: DE000A11QW68 | Ticker-Symbol: HRPK
Xetra
01.09.25 | 11:10
1,822 Euro
+0,66 % +0,012
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
7C SOLARPARKEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
7C SOLARPARKEN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,8021,83014:11
1,8021,83014:11
Dow Jones News
01.09.2025 13:33 Uhr
193 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-PVR: 7C Solarparken AG: Korrektur einer Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG vom 22.08.2025

DJ PTA-PVR: 7C Solarparken AG: Korrektur einer Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG vom 22.08.2025

Stimmrechtsanteile (inkl. eigene Aktien) gem. -- 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

7C Solarparken AG: Korrektur einer Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach -- 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG vom 22.08.2025

Bayreuth (pta000/01.09.2025/12:57 UTC+2) - Mitteilung

1. Angaben zum Emittenten 7C Solarparken AG, An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth, Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

3. Datum der Schwellenberührung 21.08.2025

4. Aktienanteil 

Aktienanteil in % Gesamtzahl Stimmrechte 
     Neu      4,909       81.367.767 
Letzte Veröffentlichung 0,00

5. Einzelheiten 

absolut   absolut indirekt (über Tochter oder Dritten, --  direkt  indirekt (über Tochter oder Dritten, -- 71d 
  direkt           71d Abs. 1 AktG)          in %         Abs. 1 AktG) in % 
3.994.717   0                         4,909  0,00

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      7C Solarparken AG 
           An der Feuerwache 15 
           95445 Bayreuth 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Koen Boriau 
Tel.:         +49 921 230557-77 
E-Mail:        info@solarparken.com 
Website:       www.solarparken.com 
ISIN(s):       DE000A11QW68 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate 
Weitere        London 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756724220447 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2025 06:57 ET (10:57 GMT)

© 2025 Dow Jones News
