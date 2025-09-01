Zürich - Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange sowie an der zur SIX gehörenden spanischen BME Exchange ist im August gegenüber dem Vormonat saisonal bedingt geschrumpft. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Erlöse aber zugenommen. Der kombinierte Handelsumsatz der SIX Gruppe fiel im Berichtsmonat im Vergleich zum Juli um 23,5 Prozent auf 105 Milliarden Franken, wie die Börsenbetreiberin am Montag mitteilte. Die Zahl der Transaktionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab