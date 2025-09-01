Zürich - Während Politik und Wirtschaftsverbände hyperventilieren, bleiben Schweizer Industriekonzerne relativ gelassen: Das ist das Resultat einer neuen Umfrage zur Stimmung in der Schweizer Wirtschaft. Ist die Aufregung um Donald Trumps Zölle also übertrieben? Der Einkaufsmanagerindex (PMI) gilt als einer der gewichtigsten Stimmungsindikatoren. Und dieser zeigte im August für den Schweizer Industriesektor überraschenderweise leicht aufwärts. Trotz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab