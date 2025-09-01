Eine repräsentative Pollytix-Umfrage hat ergeben, dass 73 Prozent der wahlberechtigten Menschen die Energiewende wichtig für Deutschland finden. Die Bürgerinnen und Bürger lehnen neue Gaskraftwerke ab und sprechen sich für die Fortsetzung der PV-Förderung aus. Mit 73 Prozent unterstützt eine klare Mehrheit der Menschen in Deutschland die Energiewende. Das zeigt eine neue repräsentative Studie des Meinungsforschungsinstituts Pollytix. 56 Prozent sind dafür, dass weiter entschlossen in die Energiewende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
